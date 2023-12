mPhase Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Aktuell liegt der RSI7 von Mphase bei 56 Punkten, was darauf hinweist, dass Mphase weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,45 und zeigt ebenfalls, dass Mphase weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Mphase-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bezüglich des Sentiments und Buzzes haben wir die Aktie von Mphase auf die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Mphase erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insofern geben wir der Aktie von Mphase bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -96 Prozent im Vergleich des aktuellen Kurses mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200). Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt daher eine "Gut"-Einstufung.