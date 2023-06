mParticle führt das branchenweit erste entbündelte Preismodell ein, um die kundenspezifische Anpassung zu verbessern und die Kosten zu optimieren

New York (ots/PRNewswire) -Die neue wertbasierte Preisgestaltung ermöglicht eine größere Kompatibilität und ein verbessertes Plattformerlebnis.mParticle, eine KI-gestützte Kundendatenplattform (Customer Data Platform, CDP), stellte heute seine neue wertorientierte Preisgestaltung vor. Dieses revolutionäre Modell bietet Marken eine beispiellose Kontrolle und Flexibilität bei der Zusammenstellung eines maßgeschneiderten Datenpakets, das ihren individuellen Anforderungen entspricht, während gleichzeitig die Kosten optimiert und die Systemleistung maximiert werden.In der derzeitigen Wirtschaftslage sind Daten- und Marketingteams aller Branchen bestrebt, effizientes Wachstum zu erzielen und die Kosten im Auge zu behalten. Das neue wertorientierte Preismodell von mParticle trägt diesem Umstand Rechnung und ermöglicht es Teams, die Kosteneffizienz zu verbessern und gleichzeitig den Mehrwert und die Leistung aufrechtzuerhalten, indem es sich von einem alten Modell, das auf Nutzungsobergrenzen und Mehrkosten basiert, zu einem Modell entwickelt, das Flexibilität und Konfigurierbarkeit besser unterstützt.Veraltete Preismodelle für Kundendatenplattformen leiden häufig unter einem falschen Kosten-Nutzen-Verhältnis. Bei traditionellen, auf Nutzerprofilen basierenden Preismodellen wird für jeden Benutzer derselbe Preis berechnet, ungeachtet des Umfangs der Nutzung und letztlich des Markenwerts. Ähnlich wird bei herkömmlichen ereignisbasierten Preismodellen jedem Ereignis ein einheitlicher Preis zugewiesen, unabhängig von seinem Verwendungszweck und dem anschließend erzielten Wert.Die wertorientierte Preisgestaltung von mParticle bietet eine innovative Lösung, um diese Herausforderungen zu bewältigen, indem sie über den Ansatz einer einheitlichen Lösung für alle hinausgeht. Innerhalb der mParticle-Benutzeroberfläche können Teams Ereignisebenen festlegen und jeden Datenpunkt auf einen bestimmten Anwendungsfall abstimmen. Zum Beispiel:- Für den Einsatz von Datenstreaming können Ereignisse innerhalb der Plattform als kurzlebig eingestuft werden, ohne dass Speicher- und Rechenkosten anfallen. Dies schafft eine Lösung ohne Datenkopien und vermeidet überflüssige Kosten.- Für 360°-Kunden und Datenwiedergabe können Teams Ereignisse festlegen, die gespeichert, aber getrennt von rechenintensiven Aktivitäten verwaltet werden sollen.- Für zielgruppenorientierte und personalisierte Anwendungsfälle helfen die als solche gekennzeichneten Ereignisse den Marken, ihre Kosten zu optimieren, indem sie Ineffizienzen bei der Speicherung von und dem Zugriff auf Daten für Echtzeitberechnungen wie Zielgruppensegmentierung, Customer Journey Orchestrierung und Profilanreicherung verringern.„Mit dem neuen Preismodell von mParticle haben wir die Effizienz unserer Plattformkosten verbessert, ohne Abstriche bei der Nutzung und dem Mehrwert zu machen", beschreibt Ramya Chekuri, leitende Direktorin für Daten bei Equinox. „Die Fähigkeit, unsere Ereignisse zu staffeln und unsere Kosten zu optimieren, während unser Datenvolumen weiter wächst, ist entscheidend für die Bereitstellung von wirkungsvollen Kundenerlebnissen in großem Umfang."Das neue Preismodell sorgt nicht nur für mehr Effizienz und ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern ermöglicht auch eine Reihe von erstklassigen Produktangeboten. Anstelle eines alten Modells, das durch Obergrenzen, Mehrkosten und Strafen eingeschränkt ist, können Teams Credits erwerben, die für die Nutzung jeder Komponente der mParticle-Plattform verwendet werden können. Darüber hinaus steigert das Angebot die Systemleistung und ermöglicht größere Zeitfenster für die Berechnung des Publikums in Echtzeit.„Die wertorientierte Preisgestaltung (Value-based Pricing) hilft unseren Kunden, Verschwendung zu vermeiden und den größten Nutzen aus ihrer CDP-Investition zu ziehen", so Chee Chew, Produktleiter bei mParticle. „In diesem makroökonomischen Klima, in dem alle Unternehmen bei ihren Ausgaben vorsichtiger sind, wollen wir den Kunden das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis bieten."Wenn Sie mehr über wertorientierte Preisgestaltung (Value-Based Pricing) erfahren möchten, besuchen Sie https://www.mparticle.com/pricing/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3892018-1&h=1637974669&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3892018-1%26h%3D3448733894%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mparticle.com%252Fpricing%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mparticle.com%252Fpricing%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.mparticle.com%2Fpricing%2F).Informationen zu mParticle:mParticle ist eine KI-gesteuerte Kundendatenplattform, die das gesamte Spektrum der Kundendaten abdeckt, indem sie Datenqualität und Compliance-Schutz mit umfassenden Einblicken und Prognosen kombiniert. Unternehmen wie NBCUniversal, JetBlue, Venmo und Airbnb nutzen mParticle, um ihre Kundendateninfrastruktur zu vereinfachen, den Mehrwert ihrer Daten zu maximieren und ihr Wachstum in großem Umfang zu beschleunigen. mParticle erhielt fast 300 Millionen Dollar an Fördermitteln. 