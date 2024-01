lululemon athletica ist zurück!

Die Aktie von Lululemon Athletica wird aufgrund verschiedener Analysen und Kennzahlen bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Bewertung bei 44,89, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (62,33) eine Unterbewertung um 28 Prozent darstellt. Dies deutet auf eine positive fundamentale Analyse hin und führt daher zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu Lululemon Athletica geäußert wurden. Allerdings wurden auch einige negative Signale in der kommunikativen Analyse festgestellt. Insgesamt fällt die Bewertung der Anleger-Stimmung jedoch auch hier positiv aus, und zwar ebenfalls mit "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Lululemon Athletica jedoch weniger gut ab. Mit einer Rendite von 0 % liegt das Unternehmen unter dem Branchendurchschnitt von 15,49 % und wird daher bezüglich der ausgeschütteten Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Eine positive technische Analyse zeigt sich hingegen im gleitenden Durchschnittskurs, der bei 400,57 USD liegt und der aktuellen Aktie von 484,02 USD gegenübersteht, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Distanz zum GD200 beträgt +20,83 Prozent, während der GD50 der vergangenen 50 Tage einen Stand von 468,25 USD aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt kann die Aktie von Lululemon Athletica auf Basis der verschiedenen Analysen und Kennzahlen als gut bewertet werden, obwohl bei der Dividendenrendite Verbesserungsbedarf besteht.