lululemon athletica-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Lululemon Athletica-Aktie erhält eine schlechte Bewertung für ihre Dividendenrendite, die 15,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 Prozent, was bedeutet, dass die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs sehr niedrig ist.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lululemon Athletica-Aktie betrachtet. Über die letzten 200 Handelstage beträgt dieser Wert 389,98 USD, während der letzte Schlusskurs bei 511,29 USD liegt, was einen Unterschied von +31,11 Prozent darstellt. Für diesen Aspekt wird die Aktie mit einer guten Bewertung eingestuft. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+14,82 Prozent), was zu einer weiteren guten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Lululemon Athletica-Aktie also eine gute Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Lululemon Athletica liegt bei 37,17 und wird daher als neutral eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit 24,35 ebenfalls eine gute Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Lululemon Athletica-Aktie daher mit einer guten Gesamteinschätzung bewertet.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 44,77, was 28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Auf dieser Stufe erhält die Lululemon Athletica-Aktie auch eine gute Bewertung.