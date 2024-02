lululemon athletica Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Aktienanalyse von Lululemon Athletica ergab gemischte Bewertungen in verschiedenen Kategorien. In Bezug auf die Dividendenpolitik ergab sich eine negative Differenz von -15,5 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch unsere Analysten führte. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei einem Wert von 44, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen unter dem Durchschnitt liegt, und somit eine "Gut"-Bewertung aus fundamentalen Gesichtspunkten ergibt.

Die Anlegerstimmung war in den letzten Tagen überwiegend negativ, sowohl in der Diskussion in den sozialen Medien als auch in den aktuellen Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Lululemon Athletica daher eine "Schlecht"-Einschätzung und auch die Handelssignale zeigen eine Häufung von Verkaufssignalen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Lululemon Athletica im vergangenen Jahr eine Rendite von 59,59 Prozent erzielt, was 64,54 Prozent über dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Branchenvergleich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Aktie deutlich über dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Stufe führt.

Insgesamt lassen die verschiedenen Bewertungskriterien auf unterschiedliche Einschätzungen schließen, wobei die Anlegerstimmung und Dividendenpolitik eher negativ, das KGV fundamental betrachtet jedoch positiv ausfällt. Die Aktienkursentwicklung hingegen zeigt eine starke Überperformance.