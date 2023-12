lululemon athletica Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Aktie von Lululemon Athletica wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV von 38,97 insgesamt 37 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 62,22 im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft, wobei auch 3 Schlecht-Signale identifiziert wurden.

In der technischen Analyse wird die Lululemon Athletica auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" bewertet, da der Aktienkurs um +28,84 Prozent über dem GD200 von 379,77 USD liegt und der GD50 bei 420,73 USD eine Abweichung von +16,3 Prozent aufweist.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Lululemon Athletica momentan als überverkauft eingestuft wird, mit einem Wert von 24,22 für den 7-Tage-RSI und 27,71 für den 25-Tage-RSI. Somit erhält die Aktie auch in diesem Punkt der Analyse das Rating "Gut".