lululemon athletica Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Lululemon Athletica übertrifft die durchschnittliche Performance in der Branche "Zyklische Konsumgüter" deutlich, mit einer Rendite von 59,59 Prozent, die um mehr als 65 Prozent höher liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -0,86 Prozent, während Lululemon Athletica mit 60,45 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf Dividendenrendite weist Lululemon Athletica derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 15,5 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lululemon Athletica mit einem Wert von 44,89 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 67,99. Damit ist die Aktie unterbewertet und wird daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Lululemon Athletica derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 403,97 USD, während der Kurs der Aktie bei 481,99 USD liegt, was einer Abweichung von +19,31 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 475,8 USD, was einer Abweichung von +1,3 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".