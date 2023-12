lululemon athletica Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Dividendenrendite von Lululemon Athletica liegt derzeit bei 0 %, was 607,39 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt in der Textilien Bekleidung und Luxusgüter Industrie bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der aktuelle Kurs von 506,86 USD einen Abstand von +18,23 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, aufweist. Dies wird kurzfristig als "Gut" eingestuft. Auf der anderen Seite beträgt der Abstand zum GD200, basierend auf den letzten 200 Tagen, +32,48 Prozent, was zu einer insgesamt "Guten" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Bei der Bewertung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren, aber in den letzten Tagen haben die Nutzer vor allem neutrale Themen diskutiert, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Schlechte" Bewertung auf dieser Ebene.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 23 positive, 2 neutrale und 1 negative Empfehlung für Lululemon Athletica abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Auch die durchschnittliche Empfehlung im letzten Monat bleibt "Gut" (9 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 456,88 USD, was einer prognostizierten negativen Entwicklung des Aktienkurses um -9,86 Prozent entspricht, wodurch die Bewertung als "Schlecht" von den Analysten bestätigt wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.