lululemon athletica Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Aktie von Lululemon Athletica wird aufgrund verschiedener Faktoren bewertet, darunter die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Netz. In Bezug auf die Diskussionsintensität hat die Aktie eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf gemischte Einschätzungen und Stimmungen bezüglich der Aktie von Lululemon Athletica hin. Während in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, dominierten in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als neutral ein, wobei fünf Handelssignale ein gemischtes Bild zeigen - ein positives und vier negatives Signal, was zu einer Gesamtbewertung als schlechte Aktie führt.

Die Analysten hingegen bewerten die Aktie von Lululemon Athletica als gut. In den letzten zwölf Monaten wurden 22 positive, 3 neutrale und 1 negative Bewertung abgegeben. Auch die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 1,04 Prozent hin, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen eine gute Bewertung aus Analystensicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis schlechte Bewertung der Aktie von Lululemon Athletica basierend auf verschiedenen Faktoren.