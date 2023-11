lululemon athletica Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tomra Systems":

Die Analyse von Lululemon Athletica-Aktien basiert auf den Bewertungen von 28 Analysten in den letzten zwölf Monaten. Von diesen Bewertungen waren 25 positiv, 2 neutral und 1 negativ. Dies ergibt im Durchschnitt eine positive Bewertung des Wertpapiers. Die jüngsten Berichte der Analysten haben zu einer ähnlichen Einschätzung geführt, wobei das Rating des Unternehmens im letzten Monat ebenfalls als "gut" eingestuft wurde. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 430,19 USD, was einen potenziellen Anstieg um 0,57 Prozent vom letzten Schlusskurs (427,73 USD) bedeutet. Dies führt zu einer neutralen Empfehlung für die Aktie von Lululemon Athletica.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Diskussionsaktivität in Bezug auf das Unternehmen wurde als unterdurchschnittlich bewertet, was zu einer negativen Stimmungsänderung führte. Insgesamt erhielt das langfristige Stimmungsbild der Aktie daher eine "schlechte" Bewertung.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Lululemon Athletica im Vergleich zur Branchenkonkurrenz eine Rendite von 0 % aus, was 604,52 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führte zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich.

Der Aktienkurs des Unternehmens erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,64 Prozent, was 16,11 Prozent über dem Durchschnitt der Branche liegt. Allerdings liegt die jährliche Rendite von Lululemon Athletica um 10,76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Basierend auf dieser Analyse wurde die Aktie insgesamt als "neutral" bewertet.

Insgesamt erhielt Lululemon Athletica von den Analysten eine positive Einschätzung, während das langfristige Stimmungsbild und die Dividendenrendite negativ bewertet wurden. Der Aktienkurs des Unternehmens wurde als neutral eingestuft.