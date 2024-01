lululemon athletica Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Lululemon Athletica hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 26 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", mit 22 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. In den neuesten Berichten stimmen die Analysten im Durchschnitt überein und das Rating für das Lululemon Athletica-Wertpapier aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (4 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Die Kursprognose zeigt ein Abwärtspotenzial von -0,15 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 479,94 USD, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Lululemon Athletica gesprochen. Die statistischen Auswertungen historischer Datenmengen zeigen einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Lululemon Athletica liegt aktuell bei 91,85 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,52, was bedeutet, dass Lululemon Athletica hier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Lululemon Athletica-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent und liegt damit 15,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Lululemon Athletica-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion, wenn die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt wird.