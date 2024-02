lululemon athletica Aktie: War das schon alles?

Die Lululemon Athletica hat in den letzten Tagen eine Kursentwicklung von -5,52 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, verzeichnet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, liegt die Aktie jedoch mit einer Distanz von +11,57 Prozent zum GD200 im Bereich "Gut". Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Lululemon Athletica derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, da der RSI bei 57,9 liegt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine "Neutral"-Situation hin, da der RSI bei 63 liegt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren, jedoch gab es in den vergangenen ein bis zwei Tagen vornehmlich neutrale Nachrichten über das Unternehmen. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung, während die Optimierungsprogramme mehrheitlich negative Handelssignale berechnet haben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Lululemon Athletica von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte die Lululemon Athletica in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +65,1 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die im Durchschnitt um -5,51 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 68,61 Prozent deutlich vorne. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.