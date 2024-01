lululemon athletica Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Lululemon Athletica liegt bei 52,37 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 58,69 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In Bezug auf Dividenden schüttet Lululemon Athletica derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Dieser Unterschied von 15,47 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Die Analysteneinschätzungen für Lululemon Athletica zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 22 positive, 3 neutrale und 1 negative Einschätzungen vorlagen, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating führt. Im zurückliegenden Monat gab es 4 positive, 1 neutrale und 0 negative Empfehlungen, was kurzfristig zu einer "Gut"-Einstufung aus institutioneller Sicht führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 479,24 USD, was in Anbetracht des letzten Schlusskurses von 484,02 USD einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Lululemon Athletica liegt derzeit bei 400,57 USD, was eine deutliche positive Abweichung von 20,83 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 484,02 USD bedeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 468,25 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Lululemon Athletica auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.