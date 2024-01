lululemon athletica Aktie: So kann es weitergehen!

Die Aktie des Bekleidungsunternehmens Lululemon Athletica weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 15,41 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Diskussionintensität im Internet über das Unternehmen war langfristig gesehen unterdurchschnittlich, was zu einer negativen Einschätzung führt. Allerdings konnte eine positive Änderung in der Stimmung festgestellt werden, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt. Die Analysten geben der Aktie größtenteils positive Bewertungen, insgesamt also ein "Gut". Das Kursziel der Analysten für die Lululemon Athletica liegt im Durchschnitt bei 479,24 USD, was einer neutralen Bewertung entspricht. Die technische Analyse ergibt ebenfalls positive Einschätzungen, sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

