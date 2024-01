lululemon athletica Aktie: So kann es weitergehen!

Lululemon Athletica erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 26 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Diese setzt sich aus 22 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Auch in Reports jüngeren Datums kommt es zu einer ähnlichen Beurteilung durch die Analysten, was zu dem Rating "Gut" (4 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht) für das Lululemon Athletica-Wertpapier aus dem letzten Monat führt.

Die durchschnittliche Kursprognose von 479,24 USD für das Wertpapier ergibt ein Abwärtspotential von -0,15 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 479,94 USD. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung gemäß der Meinung der Analysten. Somit erhält Lululemon Athletica insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 15,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik deshalb als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Lululemon Athletica mit einer Rendite von 59,59 Prozent mehr als 61 Prozent darüber. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,22 Prozent, wobei Lululemon Athletica mit 58,37 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Social Media gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Lululemon Athletica. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität bzw. Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Lululemon Athletica wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.