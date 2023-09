lululemon athletica Aktie: So kann es weitergehen!

Lululemon Athletica, ein Unternehmen aus dem Markt "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter", notiert aktuell (Stand 15:28 Uhr) mit 389.93 USD unverändert, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Lululemon Athletica auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Derzeit schüttet Lululemon Athletica niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter. Der Unterschied beträgt 606,88 Prozentpunkte (0 % gegenüber 606,88 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Lululemon Athletica erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 19,58 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche sind im Durchschnitt um -1,46 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +21,03 Prozent im Branchenvergleich für Lululemon Athletica bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19,9 Prozent im letzten Jahr. Lululemon Athletica lag 0,32 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Lululemon Athletica wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 20 Buy, 2 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 4 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Das Kursziel für die Aktie der Lululemon Athletica liegt im Mittel wiederum bei 421,52 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 389,93 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 8,1 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Lululemon Athletica insgesamt die Einschätzung "Buy".

