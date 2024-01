lululemon athletica Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Lululemon Athletica liegt bei 80,25, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 33,06 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Faktor für die Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über Lululemon Athletica diskutiert, wobei vor allem negative Themen im Fokus standen. Dennoch zeigen weitere Studien, dass überwiegend positive Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Lululemon Athletica in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 59,59 Prozent erzielt, was im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" eine sehr gute Entwicklung darstellt und zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Lululemon Athletica bei 0 Prozent, was 15,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus heutiger Sicht wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.