lululemon athletica Aktie: Knallt es bald?

Die Lululemon Athletica-Aktie wird in Bezug auf ihre Dividendenpolitik von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, da die Dividendenrendite mit 0 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau liegt, was 15,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 39,47 3 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Dies signalisiert eine Unterbewertung der Aktie.

Die technische Analyse zeigt gemischte Signale. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Lululemon Athletica-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 414,33 USD, während der letzte Schlusskurs bei 446,06 USD liegt, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (474,64 USD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,02 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten auf eine negative Stimmung rund um den Titel hin. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Vier Handelssignale in diesem Zeitraum ergeben ein Bild von 0 Gut- und 4 Schlecht-Signalen. Somit wird die Aktie von Lululemon Athletica bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet.