lululemon athletica Aktie: Jetzt geht’s rund!

Lululemon Athletica hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 26 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", mit 22 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinung. Aktuelle Berichte zeigen eine ähnliche Einschätzung, wobei das Rating für das Lululemon Athletica-Wertpapier aus dem letzten Monat als "Gut" eingestuft wird. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotenzial von -0,15 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionen über das Unternehmen liegen im normalen Bereich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei statistische Auswertungen einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen zeigten. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Lululemon Athletica aktuell bei 398,32 USD verläuft, was die Aktie mit "Gut" einstuft. Die Differenz zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage führt jedoch zu einem "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich demnach eine Gesamtbewertung von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.