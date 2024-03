lululemon athletica Aktie: Ist es vollbracht?

Lululemon Athletica hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 27 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Diese setzt sich aus 22 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Kurzfristig ergibt sich das Bild, dass innerhalb eines Monats 0 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht-Einschätzungen vorliegen. Somit wird die Aktie zuletzt mit "Schlecht" bewertet. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 472,35 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 2,6 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs von 460,39 USD) ergibt, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Lululemon Athletica-Aktie ein Durchschnitt von 415,61 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 460,39 USD (+10,77 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt wird oft im Rahmen der Charttechnik analysiert, und für diesen Wert (471,41 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,34 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung der Lululemon Athletica-Aktie.

Wer aktuell in die Aktie von Lululemon Athletica investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter einen geringeren Ertrag in Höhe von 15,39 Prozentpunkten erzielen. Damit fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens "Schlecht" aus.

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 39,47 liegt Lululemon Athletica auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (2 Prozent). Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" weist einen Wert von 40,19 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.