lululemon athletica Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die Lululemon Athletica wird von Analysten unterschiedlich bewertet. In den letzten 12 Monaten haben 22 Analysten die Aktie als "Gut" eingestuft, während 3 sie als neutral und 2 als schlecht bewertet haben. Kurzfristig betrachtet gab es innerhalb eines Monats keine positiven Einschätzungen, was dazu führt, dass die Aktie zuletzt als "Schlecht" bewertet wurde. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 472,35 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um 5,06 Prozent steigen wird. Insgesamt wird die Aktie neutral eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lululemon Athletica liegt bei 44, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 40,42 als überbewertet angesehen wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Lululemon Athletica niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Die Diskussionen in sozialen Medien spiegeln eine negative Stimmung und Einschätzungen wider. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, und es wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Auch die Handelssignale deuten auf eine negative Entwicklung hin.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Lululemon Athletica aus Sicht der Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet wird.