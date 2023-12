lululemon athletica Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Aktie von Lululemon Athletica wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 44,77 bewertet, was 28 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 61,82 in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese aktuell bei 0 Prozent, was 15,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Lululemon Athletica eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzzfaktors hat die Aktie in den letzten Monaten wenig Aktivität gezeigt. Die Diskussionsintensität war gering und die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Wenn man die Aktienkursentwicklung betrachtet, hat die Lululemon Athletica-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 63,7 Prozent erzielt, was 63,7 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" ist die Rendite sogar um 61,44 Prozent höher als der Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.