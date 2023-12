lululemon athletica Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Bewertung für den RSI der Lululemon Athletica liegt bei 12,86, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 22 und deutet ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer erneuten Einstufung als "Gut" führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Lululemon Athletica von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, was zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Schlecht" führt. Eine weitere Analyse ergab, dass gleichermaßen positive und negative Signale abgegeben wurden, was zu einer abschließenden Einschätzung als "Neutral" führt, was die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Lululemon Athletica bei 502,74 USD liegt, was eine Entfernung von +33,38 Prozent vom GD200 (376,92 USD) darstellt und somit als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 413,21 USD, was zu einem weiteren "Gut"-Signal führt, da der Abstand +21,67 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Lululemon Athletica als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Lululemon Athletica 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.