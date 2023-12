lululemon athletica Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Lululemon Athletica wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Unternehmen befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" einstufen. Weiterführende Untersuchungen der kommunikativen Aktivitäten zeigten, dass sowohl positive als auch negative Signale abgegeben wurden. Daher wird für dieses Kriterium ebenfalls eine "Neutral" Einschätzung festgehalten. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Lululemon Athletica lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Dabei hat die Aktie nur wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Lululemon Athletica in diesem Punkt.

Laut langfristiger Meinung von Analysten wird die Lululemon Athletica-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 26 Bewertungen liegen 23 als "Gut", 2 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" vor. Auch qualifizierte Analysen für den letzten Monat deuten mit 9 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen auf eine insgesamt positive Bewertung hin. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 456,88 USD, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 506,32 USD eine negative Performance von -9,76 Prozent bedeuten würde. Diese Entwicklung führt zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht". Die Redaktion vergibt daher insgesamt das Rating "Neutral" für die Analysteneinschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat Lululemon Athletica im vergangenen Jahr eine Rendite von 63,7 Prozent erzielt, was 64,73 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Aktie sogar um 62,94 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.