lululemon athletica Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation können wichtige Hinweise für Investoren liefern. In Bezug auf Lululemon Athletica hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit sieben Tagen, in denen die negative Kommunikation überwog. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit ein "Gut" ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft bei 415,61 USD, während der Kurs der Aktie bei 460,39 USD liegt, was einer Abweichung von +10,77 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 471,41 USD, was einer Abweichung von -2,34 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Lululemon Athletica mit 39,47 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 40,16. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien und scheint weder unter- noch überbewertet zu sein.