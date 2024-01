lululemon athletica Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Dividendenrendite für Lululemon Athletica beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von Analysten als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Lululemon Athletica. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz werden daher als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Kommentare und Beiträge in den sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung neutral war, aber in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab jedoch eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 26 Analystenbewertungen für die Lululemon Athletica-Aktie stattgefunden, wobei die Mehrheit der Bewertungen als "Gut" eingestuft wurde. Auch die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 456,88 USD, was einem Abwärtspotenzial von -8,26 Prozent entspricht. Somit erhält Lululemon Athletica insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.