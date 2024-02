lululemon athletica Aktie: Es geht auch anders!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Lululemon Athletica scheint sich in den sozialen Medien zu verschlechtern. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ ist und dass in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Die Aktie erhält daher eine schlechte Bewertung in Bezug auf die Stimmung.

Darüber hinaus wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Drei konkret berechnete Signale ergeben insgesamt eine schlechte Bewertung auf der Ebene der Handelssignale.

In Bezug auf die Dividendenpolitik wiederum erhält Lululemon Athletica eine schlechte Bewertung. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt 0, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine negative Differenz von -15,45 Prozent bedeutet.

Die technische Analyse zeigt gemischte Signale. Während der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage ein positives Bild liefert, ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein negativer Wert. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Lululemon Athletica zeigt ebenfalls eine schlechte Bewertung mit einem Wert von 88. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine neutrale Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Lululemon Athletica, wobei die Stimmung und die Dividendenpolitik als schlecht eingestuft werden, während die technische Analyse zu einer neutralen Bewertung führt.