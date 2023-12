lululemon athletica Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Lululemon Athletica in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Lululemon Athletica mehr als gewöhnlich diskutiert, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führte und somit zu einem "Gut"-Rating für die Aktie.

Technisch gesehen ist die Lululemon Athletica derzeit im Aufwärtstrend. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 379,77 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 489,3 USD liegt, was einer Abweichung von +28,84 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 420,73 USD, was einer Abweichung von +16,3 Prozent entspricht und somit die Aktie im gleitenden Durchschnitt als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Lululemon Athletica mit einer Rendite von 19,64 Prozent eine deutlich bessere Performance als der Branchendurchschnitt von -1,42 Prozent. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die Aktie mit einer Rendite von 21,06 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten insgesamt positive Einschätzungen abgegeben, mit 23 Buy, 2 Neutral und 1 Sell-Einstufungen. Die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (9 Buy, 0 Neutral, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Lululemon Athletica, welches im Durchschnitt bei 456,88 USD liegt. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs sich laut Analysten um -6,63 Prozent entwickeln wird, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Gesamteinschätzung der Analysten führt daher zu einer "Neutral"-Bewertung.