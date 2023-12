lululemon athletica Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

In den letzten Wochen hat sich in den sozialen Medien keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Lululemon Athletica gezeigt. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, weswegen die Redaktion dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung gibt. Es wurde jedoch mehr über Lululemon Athletica gesprochen als gewöhnlich, was auf eine steigende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hinweist. Dadurch erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Aus technischer Sicht erhält Lululemon Athletica ebenfalls eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 379,77 USD, während der Aktienkurs bei 489,3 USD liegt, was einer Abweichung von +28,84 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 420,73 USD zeigt eine Abweichung von +16,3 Prozent, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Einschätzung der Analysten ergibt ebenfalls ein positives Bild, da die überwiegende Mehrheit eine positive Bewertung für die Aktie abgibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 456,88 USD, was einer prognostizierten Entwicklung des Aktienkurses um -6,63 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt die Analysten-Untersuchung eine Einstufung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Basierend auf dieser Analyse erhält die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung, obwohl auch 3 Schlecht-Signale identifiziert wurden.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale bis positive Entwicklung für Lululemon Athletica, sowohl in Bezug auf die Anleger-Stimmung als auch aus technischer und analytischer Sicht.