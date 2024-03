lululemon athletica Aktie: Aufschrei, garantiert!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Lululemon Athletica beträgt das aktuelle KGV 39, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt ein KGV von 40 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist die Aktie von Lululemon Athletica weder unterbewertet noch überbewertet, weshalb sie von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die Dividende schneidet Lululemon Athletica im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter (15,38 %) schlechter ab, da das Unternehmen keine Dividende ausschüttet. Die Differenz beträgt 15,38 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Einschätzungen von Analysten für Lululemon Athletica variieren. In den letzten 12 Monaten wurde die Aktie 22 mal als "Gut", 3 mal als "Neutral" und 2 mal als "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel insgesamt das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft. In Bezug auf den aktuellen Kurs von 465,55 USD erwarten Analysten eine Entwicklung von 1,46 Prozent und ein mittleres Kursziel von 472,35 USD, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Das Sentiment und der Buzz um Lululemon Athletica werden ebenfalls beobachtet. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine mittlere Aktivität im Netz und kaum Änderungen in der Stimmung hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich für Lululemon Athletica eine "Neutral"-Bewertung aus fundamentalen, Dividenden- und Analystenperspektiven sowie aus dem Sentiment und Buzz.