lululemon athletica Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Meinung von Analysten zur Lululemon Athletica-Aktie ist langfristig gesehen positiv. Von insgesamt 26 Bewertungen sind 23 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht. Innerhalb eines Monats gibt es 9 positive und keine negativen Einschätzungen. Das aktuelle Kursziel der Analysten liegt bei 456,88 USD und zeigt eine mögliche negative Performance von -10,28 Prozent, da der aktuelle Kurs bei 509,22 USD liegt. Insgesamt wird die Aktie neutral bewertet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Lululemon Athletica bei 388,88 USD angesiedelt, was als positiv bewertet wird, da der aktuelle Aktienkurs bei 509,22 USD liegt und somit eine positive Differenz von +30,95 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt die Aktie mit einer Differenz von +14,9 Prozent ein positives Signal, was insgesamt zu einer positiven Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 31,42, was als neutral bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine überverkaufte Situation, was als gut eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie daher positiv bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Aktie von Lululemon Athletica wenig Aktivität und eine negative Stimmungsänderung. Insgesamt wird die Aktie daher negativ bewertet.