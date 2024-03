lululemon athletica Aktie: Alles kein Problem!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben die Präsenz von Lululemon Athletica in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Beurteilungen größtenteils positiv waren. Allerdings haben die Nutzer in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit Lululemon Athletica in den sozialen Medien angesprochen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating. Darüber hinaus wurde diese Analyse durch die Untersuchung von Handelssignalen ergänzt. Dabei wurden sechs konkret berechnete Signale (6 "Schlecht", 0 "Gut") betrachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Zusammenfassend kann die Stimmung bezüglich Lululemon Athletica als "Neutral" eingestuft werden.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 57,96 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Lululemon Athletica damit 60,1 Prozent über dem Durchschnitt (-2,14 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -1,01 Prozent. Lululemon Athletica übertrifft diesen Wert aktuell um 58,97 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Gut".

Relative Strength Index: Basierend auf dem Relative Strength-Index gilt die Lululemon Athletica-Aktie als Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werten eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Lululemon Athletica-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 30,31, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 42,98, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten liegen 22 positive, 3 neutrale und 1 negative Bewertung von Analysten für Lululemon Athletica vor, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch die jüngsten Bewertungen der Analysten für die Aktie sind überwiegend positiv - die durchschnittliche Empfehlung für Lululemon Athletica aus dem letzten Monat lautet ebenfalls "Gut" (2 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 481,8 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (478,84 USD) könnte die Aktie also um 0,62 Prozent steigen, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhalten die Lululemon Athletica-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.