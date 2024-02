lets GmbH: Soziales Engagement für nachhaltiges Unternehmenswachstum in Bayern

München (ots) -Die Diskussion um die soziale Verantwortung in der Wirtschaft steigt stetig, insbesondere vor dem Hintergrund der Globalisierung. In der wachsenden Bedeutung von sozialem Engagement für Unternehmen und Gesellschaft hat es sich Niclas Glaser zur Aufgabe gemacht, dies für Unternehmen einfach, digital und effektiv umzusetzen. Er ist Geschäftsführer der lets GmbH, die eine Plattform für Corporate Volunteering betreibt. Wie genau soziales Engagement zu einem nachhaltigen Unternehmenswachstum beitragen kann und wie die Kunden von lets bisher davon profitieren konnten, erfahren Sie hier.Viele Unternehmen erkennen mittlerweile die Bedeutung ihrer gesellschaftlichen Verantwortung, die weit über die bloße Einhaltung von Gesetzen hinausgeht. Auch in Bayern zeigt sich ein wachsendes Interesse von Unternehmen an sozialem Engagement. Trotzdem herrscht bei vielen Unternehmen Skepsis, wenn es darum geht, ihre Mitarbeiter für gemeinnützige Projekte freizustellen, obwohl das Wohlergehen ihrer Belegschaft ihnen am Herzen liegt. "Unter dem Begriff Corporate Social Responsibility fallen nicht nur faire Geschäftspraktiken und der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen, sondern auch Spenden für Naturschutz oder Bildungsarbeit", erklärt Niclas Glaser, Geschäftsführer der lets GmbH. "Betriebliche Freiwilligenprogramme sind sowohl für die Außendarstellung eines Unternehmens als auch für die Mitarbeiterbindung von großem Wert. Unternehmen, die diesem Engagement keine Beachtung schenken, verpassen wertvolle Chancen.""Wir von lets ermöglichen Unternehmensengagement durch ein starkes Netzwerk von gemeinnützigen Organisationen und moderner Plattformlösung. Das soziale Engagement, das unsere Kunden in Bayern momentan aufzeigen, macht uns sehr stolz auf unser Mitwirken daran", so Niclas Glaser weiter. Zu ihren Kunden zählen namhafte Unternehmen wie Fonds Finanz, die Bayerische und die WWK Versicherung. Dank der lets GmbH mit Standort in München können Unternehmen wie diese soziales Engagement einfach, digital und effektiv umsetzen. Die All-In-One Corporate Volunteering Plattform der lets GmbH ermöglicht Angestellten, schnell passende Projekte zu finden, während die Unternehmen das Engagement ihrer Mitarbeiter jederzeit im Blick behalten können. Ihre Plattform fungiert darüber hinaus als Verbindungsglied zwischen den freiwilligen Helfern und den gemeinnützigen Organisationen. Das Ziel von Niclas Glaser und seinem Team bei lets ist es, Engagement in Deutschland einfacher zu gestalten, sodass sich Unternehmen leichter einbringen können.lets GmbH: Nachhaltiges Engagement und MitarbeiterbindungDie lets GmbH bietet ihren Kunden ein ganzheitliches Angebot mit vielfältigen Mehrwerten. Insbesondere im Bereich Employer Branding ermöglicht lets Unternehmen, die kommende Generation von Talenten anzusprechen, die großen Wert auf nachhaltige Werte auch bei ihrem Arbeitgeber legen. Durch die Förderung der sogenannten Corporate Social Responsibility unterstützt lets seine Kunden dabei, ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen und sich im Wettbewerb um Talente zu positionieren. Auch bestehende Mitarbeiter können so durch die Abwechslung und das unterstützende Engagement fester an das Unternehmen gebunden werden. Denn ein motiviertes Mitarbeiterteam ist für Unternehmen langfristig entscheidend, um Fehltage zu reduzieren und die Produktivität zu steigern.Ein zentraler Bestandteil des Engagements von lets ist also die Förderung von Freiwilligenarbeit: Ihre Kunden haben bereits über 2.500 Stunden Freiwilligenarbeit geleistet und sich beispielsweise an lokalen gemeinnützigen Projekten beteiligt. Darüber hinaus unterstützt lets das Gemeinwohl durch die Organisation von Spendenaktionen für verschiedene Zwecke wie Bildung und Umweltschutz. Unternehmen können lokale gemeinnützige Organisationen finanziell unterstützen und somit einen weiteren Beitrag zur positiven Entwicklung ihrer Gemeinschaft leisten. "Unser umfassendes Angebot bei lets ermöglicht Unternehmen nicht nur wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben", so Niclas Glaser. "Entgegen verbreiteter Meinungen dient soziales Engagement in Unternehmen also bei Weitem nicht 'nur' gemeinnützigen Zwecken, sondern steht auch im Einklang mit unternehmerischen Zielen."Soziales Engagement als Schlüssel für nachhaltiges UnternehmenswachstumÜber die Unterstützung in der Umsetzung der gesellschaftlichen Unternehmensverantwortung hinaus bietet die lets GmbH Unternehmen weitere einzigartige Möglichkeiten, um das soziale Engagement zu stärken und gleichzeitig von zahlreichen Vorteilen zu profitieren: Durch die Organisation von Teamevents zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und der Mitarbeiterbindung schafft lets ein Umfeld, in dem Mitarbeiter sich nicht nur beruflich, sondern auch persönlich weiterentwickeln können. "Diese Teambuilding-Veranstaltungen mit sozialem Mehrwert, wie gemeinsame Arbeitseinsätze, tragen nicht nur zur Förderung eines positiven Arbeitsumfeldes bei, sondern stärken auch die Unternehmenskultur nachhaltig. Zudem verbessert sich das Image des Unternehmens in der Öffentlichkeit, was wiederum die Attraktivität für potenzielle Bewerber steigert und die Marktposition stärkt", erklärt Niclas Glaser.Dank lets haben Unternehmen in Bayern und ganz Deutschland die Chance, sich über die Plattform aktiv sozial zu engagieren und damit nicht nur ihre Mitarbeiter und die Gesellschaft positiv zu beeinflussen, sondern auch ihr eigenes Unternehmensprofil zu stärken. Diese Initiativen fördern nicht nur eine stärkere Identifikation der Mitarbeiter mit ihrem Unternehmen, sondern steigern auch deren Motivation am Arbeitsplatz langfristig. "In unseren Augen ist soziales Engagement daher nicht nur eine Verpflichtung, sondern vielmehr ein Leitfaden für moderne Unternehmen, die eine nachhaltige Zukunft aktiv mitgestalten möchten", so Niclas Glaser abschließend.Sie möchten digital, einfach und effektiv das soziale Engagement in Ihrem Unternehmen voranbringen? 