Mit langweiligen Dividendenaktien das Vermögen vervielfachen – geht nicht? Geht doch!

Auch langweilige Dividendenaktien können das Vermögen vervielfachen! Es gibt viele Anlagemöglichkeiten auf dem Markt, von riskanten Aktien mit hohen Wachstumspotenzialen bis hin zu sicheren Staatsanleihen.

Wobei sich rückblickend oftmals ein bisschen mehr Risiko gelohnt hätte. Besonders bei Dividendenaktien konnten Anleger über Jahrzehnte eine beeindruckende Performance generieren – von augenscheinlich langweiligen Unternehmen.

Dabei spreche ich von Konsumgüterherstellern wie Procter & Gamble (WKN: 852062) oder auch von dem Softdrink-Hersteller Coca-Cola (WKN: 850663). Aber auch ein Kreditkartenanbieter wie Visa (WKN: A0NC7B) wird häufig von Anlegern unterschätzt.

Lasst uns im Folgenden einmal anhand des Beispiels von Procter & Gamble (P&G) nachvollziehen, wie sich mit einer scheinbar langweiligen Dividendenaktie das Vermögen ganz einfach vervielfachen lässt.

Ein kurzer Blick auf das Unternehmen Procter & Gamble

P&G ist ein multinationaler Konsumgüterkonzern mit einem breiten Portfolio an Marken wie Pampers, Gillette, Tide und Crest. Das in Cincinnati (Ohio, USA) ansässige Unternehmen gehört zur Kategorie der Dividendenkönige und hatte zuletzt im November 2022 die Dividende erhöht. Es war die 67. jährliche Dividendenerhöhung ohne Unterbrechung. Seit 133 Jahren wird zudem eine Dividende ohne Ausnahme gezahlt.

30 Jahre und eine Vervielfachung

Blickt man in die Vergangenheit, so konnte man beispielsweise Anfang der 80er-Jahre die P&G-Aktie für weniger als 3 US-Dollar erwerben. Heute liegt der Aktienkurs bei über 156 US-Dollar (Stand: 2.5.23), was einem Faktor von mehr als 52 entspricht.

Zusätzlich gab es noch attraktive Dividenden. 1989 wurde beispielsweise eine Quartalsdividende von rund 5 US-Cents gezahlt. Der Aktienkurs befand sich damals bei rund 8 US-Dollar, was einer Dividendenrendite zur damaligen Zeit von 2,8 % entsprach.

Derzeit beträgt die Dividendenrendite von P&G rund 2,4 %, was im Vergleich zu damals ähnlich wirkt. Das erwartete KGV beläuft sich dabei auf knapp 25 (Stand: 2.5.23, Morningstar).

Pricing-Power mit organischem Wachstum

Jedoch könnte dieser Sachverhalt in Kombination mit einem inflationsbereinigten Wachstum – ähnlich wie damals – zu einer Unterschätzung des langweiligen Wertes kommen.

Setzt man nämlich die hohe Pricing-Power und starke Marktpositionierung ins Verhältnis, so ergibt sich für die langweilige Dividendenaktie Procter & Gamble ein attraktives Potenzial. Und dieses lässt sich leicht mit einem attraktiven Return on Investment beschreiben.

Dividendenaktie: Was aus 10.000 US-Dollar wurde

Seit Mai 1998 hätte eine 10.000-US-Dollar-Investition in Procter & Gamble beispielsweise bis heute mehr als 18.000 US-Dollar an Dividenden eingespielt. Zusätzlich gab es noch eine Versiebenfachung des Aktienkurses.

Dabei wurde die Aktie Ende der 90er-Jahre aus damaliger Sicht zu Mondscheinpreisen gehandelt. Trotzdem hätte sich ein Investment für Anleger mit langem Atem rentiert.

Die kontinuierlichen Dividenden, die regelmäßig erhöht wurden, sind ein guter Beweis dafür, dass langweilige Dividendenaktien sich als Investment über lange Zeiträume ganz automatisch wieder einspielen können. Die großen Erträge kommen aber meistens von der Kursseite.

P&G ist dabei ein gutes Beispiel für ein starkes, profitables und zugleich gut geführtes Unternehmen, das langfristigen Anlegern stabile Erträge bieten kann.

Der Blick sollte dabei langfristig ausgerichtet sein. Nur so können kurzfristige Schwankungen überwunden und solide Durchschnittsrenditen generiert werden.

Wer also das nächste Mal auf der Suche nach Aktien ist, die sich vervielfachen könnten, der sollte die scheinbar langweiligen Werte mit nur einem mäßigen Wachstum nicht unterschätzen. Auch sie können für eine Vervielfachung stehen.

Der Artikel Mit langweiligen Dividendenaktien das Vermögen vervielfachen – geht nicht? Geht doch! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Procter & Gamble, Coca-Cola und Visa. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Visa.

