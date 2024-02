Auch langfristige Anstellungen: IT-Personaldienstleister eightbit experts erweitert sein Angebot

Hamburg (ots) -Als erfahrener Personaldienstleister im IT-Bereich baut eightbit experts sein Angebot weiter aus: Neben den Vertragsformen Contracting und Arbeitnehmerüberlassung bietet die Agentur nun auch die Besetzung von langfristigen Positionen an.Nicht nur der Name "eightbit experts" - vorher neusta consulting - ist neu, auch die Zielsetzung und das Angebot des IT-Personaldienstleisters weiten sich aus. So hat eightbit experts den Anspruch, in fünf Jahren zu den Top 5 IT-Personaldienstleitern in der DACH-Region zu gehören. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Angebot mit Vermittlungen in Festanstellungen abgerundet.Langfristige UnterstützungFür das Unternehmen ist dieses Angebot ein logischer Schritt. "Auch bei der mittelfristigen Unterstützung, die wir unseren Kunden im Bereich Contracting und Arbeitnehmerüberlassung bieten, ist unser Ansatz stets ein langfristiger gewesen: Partnerschaften, langfristige Zusammenarbeit, nachhaltige Beziehungen", erklärt General Manager Kristina Uvarov, die den neuen Geschäftsbereich strategisch verantwortet. Das Angebot von sogenannten "Perm"-Vertragsarten, also der Vermittlung von Festanstellungen, baut daher auf dem Wertesystem von eightbit experts auf.Neue PositionenWie auch in den anderen Geschäftsbereichen setzt eightbit experts auf einen hohen Qualitätsanspruch, Integrität und Wertschätzung. "Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt", bekräftigt Uvarov.Für das neue Dienstleistungsangebot wird Merlin Winderling als Senior Perm Consultant bundesweit für die Besetzung von permanenten Positionen in der IT-Branche im Einsatz sein. Zudem werden für das wachsende Team noch Mitarbeitende gesucht - vor allem im Bereich der Kundenausrichtung sowie im Recruiting.Über eightbit expertseightbit experts ist ein Personaldienstleister, der sich auf die Vermittlung von IT- und Digitalisierungsexpert:innen in den Bereichen Contracting, Arbeitnehmerüberlassung (temp) und Perm (Vermittlung in Festanstellung) spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2008 als neusta consulting GmbH in Hamburg gegründet, dort befindet sich bis heute das Headquarter. Mit aktuell 62 Mitarbeitenden an vier Standorten in Deutschland und einem Umsatz von rund 60 Millionen Euro im letzten Jahr zählt das Unternehmen zu den Top-Personaldienstleistungsagenturen in Deutschland.Pressekontakt:eightbit experts GmbHAndrea Reinholdandrea.reinhold@eightbitexperts.com+49 421 83504911Original-Content von: eightbit experts GmbH, übermittelt durch news aktuell