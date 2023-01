Das kostet Strom aktuell in Deutschland / Atlas für Strompreise zeigt regionale Strompreise und Preisunterschiede für Bundesländer, Landkreise und Städte an.

Weitere Suchergebnisse zu "Atlas":

Münster (ots) -Ohne Strompreisbremse kostet Strom aktuell für Neuverträge in Deutschland am 11. Januar 2023 47,72 Cent pro kWh in der Grundversorgung. Im günstigsten Stromtarif außerhalb der Grundversorgung liegen die Kosten bei 43,01 Cent pro kWh. Die Preise liegen damit in Durchschnitt knapp oberhalb des Preisdeckels von 40 Cent pro kWh durch die Strompreisbremse."Noch vor ein paar Wochen war es in fast ganz Deutschland so, dass die Grundversorgungstarife die günstigsten Tarife am Markt waren. Das hat sich durch die zahlreichen Preiserhöhungen der Grundversorger jetzt wieder geändert. Sichtbar wird das durch einen Blick auf den Atlas für Strompreise. In allen gelb und rot eingefärbten Regionen ist Strom in der Grundversorgung deutlich teurer als beim günstigsten Anbieter außerhalb der Grundversorgung", sagt Dr. Jörg Heidjann, Energieexperte vom Vergleichsportal StromAuskunft.Regionale StrompreiseJe nach Bundesland und Wohnort ergeben sich deutliche Preisunterschiede. Insbesondere in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Thüringen und im Saarland liegen die Preise in der Grundversorgung deutlich über dem Bundesdurchschnitt. In Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg und in Nordrhein-Westfalen liegen die Preise in der Grundversorgung unterhalb des Durchschnitts.Region Strompreis lokaler Anbieter Strompreis günstigster AnbieterDeutschland 47,72 Cent pro kWh 43,01 Cent pro kWhBaden-Württemberg (https://www.stromauskunft.de/stromversorger/baden-wuerttemberg/) 46,05 Cent pro kWh 42,66 Cent pro kWhBayern (https://www.stromauskunft.de/stromversorger/bayern/) 44,88 Cent pro kWh 42,04 Cent pro kWhBerlin (https://www.stromauskunft.de/de/stadt/stromanbieter-in-berlin.html) 44,91 Cent pro kWh 43,09 Cent pro kWhBrandenburg (https://www.stromauskunft.de/stromversorger/brandenburg/) 58,27 Cent pro kWh 45,81 Cent pro kWhBremen (https://www.stromauskunft.de/de/stadt/stromanbieter-in-bremen.html) 38,02 Cent pro kWh 40,59 Cent pro kWhHamburg (https://www.stromauskunft.de/de/stadt/stromanbieter-in-hamburg.html) 46,44 Cent pro kWh 46,59 Cent pro kWhHessen (https://www.stromauskunft.de/stromversorger/hessen/) 47,32 Cent pro kWh 42,46 Cent pro kWhMecklenburg-Vorpommern (https://www.stromauskunft.de/stromversorger/mecklenburg-vorpommern/) 57,49 Cent pro kWh 46,49 Cent pro kWhNiedersachsen (https://www.stromauskunft.de/stromversorger/niedersachsen/) 47,13 Cent pro kWh 42,43 Cent pro kWhNordrhein-Westfalen (https://www.stromauskunft.de/stromversorger/nordrhein-westfalen/) 43,57 Cent pro kWh 43,13 Cent pro kWhRheinland-Pfalz (https://www.stromauskunft.de/stromversorger/rheinland-pfalz/) 45,62 Cent pro kWh 42,81 Cent pro kWhSaarland (https://www.stromauskunft.de/stromversorger/saarland/) 54,11 Cent pro kWh 43,99 Cent pro kWhSachsen (https://www.stromauskunft.de/stromversorger/sachsen/) 49,69 Cent pro kWh 43,20 Cent pro kWhSachsen-Anhalt (https://www.stromauskunft.de/stromversorger/sachsen-anhalt/) 47,32 Cent pro kWh 43,37 Cent pro kWhSchleswig-Holstein (https://www.stromauskunft.de/stromversorger/schleswig-holstein/) 59,69 Cent pro kWh 47,63 Cent pro kWhThüringen (https://www.stromauskunft.de/stromversorger/thueringen/) 56,64 Cent pro kWh 42,20 Cent pro kWhTabelle "Durchschnittliche Strompreise ohne Strompreisbremse für Neuverträge am 11. Januar 2023 in Deutschland und den Bundesländern bei einem Jahresstromverbrauch von 3.500 kWh". Quelle: StromAuskunft.deBezogen auf einzelne Städte sind die Preisunterschiede noch viel größer. StromAuskunft hat dazu in einer Tabelle die Unterschiede zwischen der Grundversorgung und dem günstigsten Tarif außerhalb der Grundversorgung erstellt. Auf Platz 1 dieser Liste steht Beuren bei Nürtlingen im Landkreis Esslingen. Dort beträgt der Unterschied sagenhafte 1875 Euro im Jahr. Auf den weiteren Plätzen folgt Neuffen, Apolda, Weimar und Rüsselsheim.Die vollständige Tabelle mit dem Preisranking finden Sie auf der Seite https://www.stromauskunft.de/stromanbieter-wechsel/wechselersparnis/So werden die Preise berechnetDas Internet-Portal StromAuskunft.de bietet die umfassendste Analyse der aktuellen und regionalen Strompreise in Deutschland an. Dazu werden täglich die Strompreise für über 6300 Städte in Deutschland abgefragt. Basierend auf diesen Daten wird der Atlas für Strompreise (https://www.stromauskunft.de/strompreise/strompreis-atlas/) erzeugt.Durch diese einzigartige Analyse bietet StromAuskunft ein nahezu vollständiges Bild über die Strompreise in Deutschland. StromAuskunft führt diese Preisanalysen bereits seit über 10 Jahren durch, so dass ebenfalls eine historisch einmalige Analyse der Entwicklung der Strompreise in Deutschland möglich ist.Grundlage für die Berechnung der Strompreise ist ein Jahresverbrauch von 3.500 kWh. Stromtarife mit Kaution und/oder Vorauskasse werden nicht berücksichtigt. Weitere Kriterien für die Preisberechnung:- Vertragslaufzeit: max. 12 Monate- Preisgarantie: min. 12 Monate- Kündigungsfrist: max. 6 WochenAnmerkung: Das errechnete Sparpotenzial bezieht sich auf einen Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh. Die mögliche Ersparnis wird in Bezug zum Tarif des lokalen Anbieters berechnet. Die eingeführten Strompreisbremse von 40 Cent pro kWh für 80% des Vorjahresverbrauchs wird bei der Berechnung nicht berücksichtigt.