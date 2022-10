Der jährliche Pink Boots Hop Blend sammelt Stipendiengelder für Frauen in der Bier- und Alkoholindustrie

Yakima, Washington (ots/PRNewswire) -YAKIMA, Washington, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Yakima Chief Hops (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3680452-1&h=2336852218&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3680452-1%26h%3D1716046012%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.yakimachief.com%252F%26a%3DYakima%2BChief%2BHops&a=Yakima+Chief+Hops) (YCH), ein globaler Hopfenlieferant, der sich zu 100 % im Besitz von Landwirten befindet, freut sich, den Beginn der Vorbestellungen für seinen 6. jährlichen Pink Boots Blend in Zusammenarbeit mit der Pink Boots Society (PBS) bekannt zu geben. PBS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Frauen und nicht-binäre Personen in der Branche für fermentierte und alkoholische Getränke durch Bildung zu unterstützen, zu inspirieren und zu fördern.Der Pink Boots Blend ist eine jährliche Hopfenmischung und Teil des Engagements von YCH, Menschen in der Craft-Bier-Industrie zu fördern. YCH und die Pink Boots Society arbeiten seit sechs Jahren zusammen, um die Unterstützung für Frauen und nicht-binäre Menschen zu erhöhen. Insgesamt wurden durch die Pink Boots Blend mehr als 500.000 $ an Stipendiengeldern bereitgestellt.Die PBS-Mitglieder wählen die Mischung gemeinsam aus, dann wird eine Anmeldung für Vorbestellungen für Mitglieder der Craft Brewing Community eröffnet, die daran interessiert sind, ein Pink Boots Bier zu brauen. Ein Teil des Verkaufserlöses fließt in den PBS-Stipendienfonds. Dies trägt dazu bei, Frauen und nicht-binären Personen in der Branche Bildungsmöglichkeiten zu bieten.Der Anmeldeschluss ist der 31. Dezember, sodass bis zum Internationalen Frauentag am 8. März genügend Zeit zum Versand und Brauen bleibt, wenn PBS seinen Pink Boots Collaboration Brew Day veranstaltet. Brauereien sind aufgerufen, ihren Pink Boots Blend Brautag anzumelden und sich der wachsenden globalen Tradition der Craft-Bier-Industrie anzuschließen, die die Community, die Vielfalt und das Empowerment fördert. Besuchen Sie www.yakimachief.com/commercial/hop-wire/6th-annual-pink-boots-blend (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3680452-1&h=174953974&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3680452-1%26h%3D2244946536%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.yakimachief.com%252Fcommercial%252Fhop-wire%252F6th-annual-pink-boots-blend%26a%3Dwww.yakimachief.com%252Fcommercial%252Fhop-wire%252F6th-annual-pink-boots-blend&a=www.yakimachief.com%2Fcommercial%2Fhop-wire%2F6th-annual-pink-boots-blend) um mehr zu erfahren und pinkbootssociety.org für die Anmeldung zum Brautag.Yakima Chief HopsYCH ist ein globaler Hopfenlieferant, der sich zu 100 % im Besitz von Landwirten befindet und es sich zur Aufgabe gemacht hat, Brauereien mit familiengeführten Hopfenfarmen zusammenzubringen. Seit mehr als 30 Jahren sind wir mehr als nur ein Hopfenlieferant. Wir sind führend bei Innovation, Qualität und Kundendienst. Wir sind eine Ressource für Brauereien und bieten lösungsorientierte Produkte und branchenführende Forschung. Wir sind Fürsprecherinnen von Nachhaltigkeit und sinnvollen sozialen Anliegen und setzen uns für die Umwelt und die Communitys um uns herum ein. https://www.yakimachief.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3680452-1&h=346739640&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3680452-1%26h%3D284543452%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.yakimachief.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.yakimachief.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.yakimachief.com%2F)Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1923135/Wicked_Barley___Yakima_Chief_Hops_PR.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3680452-1&h=772735325&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3680452-1%26h%3D3751608065%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1923135%252FWicked_Barley___Yakima_Chief_Hops_PR.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1923135%252FWicked_Barley___Yakima_Chief_Hops_PR.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1923135%2FWicked_Barley___Yakima_Chief_Hops_PR.jpg)Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1016498/Yakima_Chief_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3680452-1&h=1410672106&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3680452-1%26h%3D4254300803%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1016498%252FYakima_Chief_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1016498%252FYakima_Chief_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1016498%2FYakima_Chief_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-jahrliche-pink-boots-hop-blend-sammelt-stipendiengelder-fur-frauen-in-der-bier--und-alkoholindustrie-301654296.htmlPressekontakt:Toni Lynn Adams,Digital Marketing Manager,Tonilynn.Adams@yakimachief.comOriginal-Content von: Yakima Chief Hops, übermittelt durch news aktuell