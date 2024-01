j2 Global Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Ziff Davis-Aktie wird derzeit aufgrund der technischen Analyse als "Neutral" bewertet. Der aktuelle Kurs liegt bei 65,48 USD, was einer Entfernung von -2,28 Prozent vom GD200 (67,01 USD) entspricht. Der GD50 beträgt 64,4 USD, was einem Abstand von +1,68 Prozent entspricht. Dies führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal. Die Bewertung basiert auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) einen Wert von 22,54 auf, was 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, wodurch sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 67 für die Ziff Davis-Aktie, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 47, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt. Dies basiert auf der Stimmung in sozialen Medien und wird daher mit "Schlecht" bewertet. Es wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Ziff Davis daher auf dieser Stufe ein "Schlecht".