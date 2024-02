j2 Global Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Aktienanalyse von Ziff Davis zeigt, dass das Unternehmen hinsichtlich trendfolgender Indikatoren eine neutrale Bewertung erhält. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt (65,95 USD) als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (66,66 USD) weisen nur geringfügige Abweichungen vom letzten Schlusskurs (66,79 USD) auf. Insgesamt wird daher eine neutrale Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren vergeben.

Bei fundamentaler Analyse ergibt sich eine positive Einschätzung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ziff Davis liegt mit 22,3 deutlich niedriger als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Softwarebranche (286,64), was auf eine Unterbewertung hindeutet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien wird als mittel eingestuft, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Stimmungsbild.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich gemischt. Während in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Meinungen vorherrschten, wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen diskutiert. Dies führt zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung insgesamt.

Insgesamt erhält Ziff Davis daher auf Basis der verschiedenen Analysen eine neutrale Bewertung.