j2 Global Aktie: Augen auf!

Der Aktienkurs von Ziff Davis hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Leistung in der Telekommunikationsdienste-Branche im letzten Jahr um 87,37 Prozent verbessert, was 76 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Software"-Branche, die im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -12,38 Prozent verzeichnete, hat Ziff Davis mit 99,75 Prozent eine deutlich bessere Performance gezeigt. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ziff Davis liegt bei 53,17, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 45,19 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ziff Davis mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt der Software-Branche, was einen geringeren Ertrag von 3,27 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität rückläufig ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ entwickelt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund dieser Faktoren.