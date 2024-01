istyle Aktie: Viel Lärm um nichts?

Weitere Suchergebnisse zu "RTX Corp.":

In den letzten zwei Wochen wurde über Istyle in den sozialen Medien eher neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass die Istyle derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs liegt und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 508,84 JPY, während der Kurs der Aktie bei 417 JPY liegt, was einer Abweichung von -18,05 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 441,74 JPY zeigt eine Abweichung von -5,6 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Istyle einen Wert von 47,06, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 62, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt dies für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Istyle eine mittlere Aktivität aufweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und dem Relative Strength-Index wird die Istyle insgesamt als "Neutral" bewertet.