istyle Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Dabei werden die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Istyle liegt bei 35,14, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Wenn der RSI über einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, bewegt sich der RSI für die Istyle bei 48, was auch als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, die ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die technische Analyse basiert auf der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Istyle-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen, liegt dieser aktuell bei 490,78 JPY. Da der letzte Schlusskurs bei 423 JPY deutlich darunter liegt (Unterschied -13,81 Prozent), wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser aktuell 420,46 JPY, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (+0,6 Prozent). Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Istyle-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Istyle im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Istyle. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Istyle in den sozialen Medien zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, und die Intensität der Beiträge zu der Aktie liefert Anzeichen dafür, dass das Unternehmen aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating von der Redaktion.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre istyle-Analyse vom 17.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich istyle jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen istyle-Analyse.

istyle: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...