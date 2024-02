Das ist sicherlich die Aktie des Tages: Coinbase!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Technologie und Hype-Werte aus dem Krypto-Sektor sind für uns in der Regel selten. Ein Wert hat jetzt dennoch den – nächsten – Durchbruch geschafft: Die Aktie von Coinbase konnte am Freitag einen Aufschlag in Höhe von 12,5 % für sich verbuchen. Damit hat der Wert binnen einer Woche bereits ein Plus von 25 % realisiert. Die Aktie ist zweifelsohne – wieder – im Flow. Die Kryptowährungen insgesamt scheinen in guter Verfassung zu sein, was letztlich auch der Aktie von Coinbase zugute kommt.

Dabei sollten Investoren sicherlich die Schätzungen von Analysten kennen. Die haben der Aktie einen ganz besonderen Wert zugesprochen, jedenfalls zumindest bei den Konsensus-Schätzungen, die auf Marketscreener zusammengefasst werden.

Coinbase: Das sind doch Risiken!

Die Wahrheit lautet: Trotz aller Gewinne bleibt das Unternehmen bzw. vor allem die Aktie derzeit riskant. “Gewinne” hat das Unternehmen tatsächlich erwirtschaftet. Coinbase hat am Freitag als Basis für die Kursgewinne seine Quartalszahlen präsentiert. Die fielen am Ende endlich wieder einmal positiv aus. Das hat die Analysten gleich dazu ermuntert, die Kursziele anzuheben.

Dass die Gewinne entstanden, ist zum einen auf den Kryptomarkt allgemein zurückzuführen. Zum anderen auch auf die ETF-Nachfrage, die offenbar deutlich geklettert ist. All dies ist ein gutes Zeichen – und mahnt dennoch zur relativen Vorsicht.

Denn die guten Zahlen können in einem sehr volatilen Markt wie den Kryptos jederzeit wieder drehen. Das würde bedeuten, dass die wirtschaftliche Basis für den Kursgewinn bei Coinbase dann rasch wieder in sich zusammenfallen würde.

Das ist keine Unkerei, denn: Der Konzern macht auf der einen Seite einen positiven, einen guten Umsatz in Höhe von 4,2 Mrd. Dollar. Auf der anderen Seite ist die Aktie mit einem Marktwert von 40,1 Milliarden Dollar rund 9mal so hoch bewertet wie der Umsatz es bei einem Verhältnis von 1:1 hergeben würde. Die Nettoergebnisse liegen bei nur 114 Millionen Dollar im Gesamtjahr 2024, wenn die Schätzungen denn stimmen.

Der Gewinn ist hoch und erfreulich, aber nicht hoch genug, um aus der Aktie einen “günstigen” Wert zu machen. Denn: Investoren müssen gegenwärtig mehr als das 300fache des Gewinns für die Aktie zahlen, um den Marktwert zu erreichen. Das ist eine ausgesprochen ambitionierte Bewertung, wie auch Analysten immer wieder aufgefallen ist.

Daher resultiert vielleicht die noch immer zurückhaltende Stimmung, wenn es um die Bewertung des Titels geht. Die Kursziele der Analysten liegen im Konsens auf Basis der Daten von Marketscreener bei 138,20 Dollar. In Dollar ausgedrückt hat die Aktie aktuell einen Kurs von weit über 170 Dollar. Der Abwärtslauf könnte also um den Faktor über 20 % in den Abgrund führen – wenn es nach Analysten geht. Oder hat doch der Markt Recht?

