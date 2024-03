Das ist noch immer ein Hammer: Plug Power!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leserinnen und Leser,

wir sind schon oft gefragt worden, warum Plug Power sich nicht auf irgendwelchen Empfehlungslisten findet. Aktuell haben die US-Amerikaner einen weiteren Grund geliefert. Denn: Der Staat gibt Plug Power ein Darlehen über 1,6 Mrd. Dollar – was aber passiert? Auch am Dienstag wird die Aktie mit einem Minus den Handel abschließen, aller Voraussicht nach wenigstens. Die Notierungen bleiben vieles schuldig. Die Aktie hat aktuell den Kurs von 3,08 Euro erreicht. Das ist nahe an einer echten Katastrophe.

Plug Power: Sehr schwach – andere sind stärker!

Faktisch hat der Wert nun seit Anfang Januar gleich -26 % verloren. Die Kurse sind zuletzt zwar weniger stark gefallen, haben aber extrem enttäuscht. Denn: Das Darlehen, das Sie oben sehen, hat keinerlei Einfluss auf den mittelfristigen Aktienkurs gehabt. Das ist extrem enttäuschend. Die Notierungen haben lange Zeit darunter gelitten, dass Plug Power seine Umsatzziele und -angaben immer weiter nach unten schrauben musste. Die Erlösziele wiederum wurden mit Folgen verfehlt: Auch der Ertrag ließ zu Wünschen übrig. Die Verluste sind mittlerweile noch einmal massiver geworden als dies in den vergangenen Monaten auch nur im Entferntesten angenommen worden war.

Bei einem Umsatz von knapp 900 Millionen Dollar im abgelaufenen Jahr waren die Verluste am Ende sogar auf mehr als 1 Mrd. Dollar geklettert. Damit hat Plug Power auch einen schlechten Start für das laufende Jahr hingelegt. Denn die Amerikaner gehen inzwischen nur noch von einem Umsatz in Höhe von gut 1 Mrd. Dollar aus. Der Nettoverlust, der erwartet wird, liegt mittlerweile wieder bei ca. -710 Millionen Dollar. Auch das sind bereits über 200 Millionen Dollar mehr als das, was Plug Power noch selbst vor kurzem wissen ließ. Das bedeutet: Der Konzern erlöst weniger und produziert noch höhere Verluste als gedacht. Daran ändert sich 2024 nichts.

Dass selbst der Staat mit dem großen Darlehen die Missstimmung am Markt nicht mehr beseitigen kann, spricht Bände. Der Konzern scheint zumindest bezogen auf sein Image und auf die Positionierung am Aktienmarkt am Ende zu sein.

Es folgt ein weiteres Problem: Seit der Bekanntgabe des Darlehens, seit Wochen also, ist kein einziger neuer Auftrag mehr gemeldet worden. Stattdessen gab Plug Power an, eine Wandelanleihe zu “tauschen” – das Geld wird Plug Power jetzt für längere Zeit leihen als vorher gedacht. Unter dem Strich ist auch das kein gutes Zeichen, da die Geldnot noch größer zu sein scheint als gedacht. Daher stehen derzeit die Warnlampen der wirtschaftlichen Beobachter auf Rot. Charttechniker und technische Analysten sind ohnehin aktuell bereits enttäuscht. Der Wert hat keinen Aufwärtstrend in Sicht. Warum aber sehen Analysten alles anders?

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Plug Power-Analyse von 26.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Plug Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Plug Power Aktie

Plug Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...