Das ist heute auf den Aktienmärkten los!

Der Bericht über die Verkäufe neuer Eigenheime und der revidierte Bericht über die Verbraucherstimmung bilden am Freitag den Höhepunkt. Das ist auf den Märkten los! Asiatische Aktien schlossen im Plus, während europäische Aktien im Plus notieren. Frühe Anzeichen aus dem US-Futures-Index deuten darauf hin, dass die Wall Street deutlich höher eröffnen könnte. Um 7.35 Uhr ET lagen die Dow-Futures 221,00…