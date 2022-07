Das ist der REIT, den ich mit 5 % Dividendenrendite als Nächstes kaufe!

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

Einen REIT mit 5 % Dividendenrendite in der aktuellen Marktlage zu kaufen, ist gewiss nicht ungewöhnlich. Ja, es gibt Vertreter, die auf bedeutend höhere Ausschüttungsrenditen kommen. Wobei natürlich die Frage lautet, welches Risiko man für welchen Preis kauft. Und wie groß entsprechend auch die Chance ist.

Allerdings habe ich mir einen speziellen REIT ausgeguckt, der jetzt diese magische Marke von fast 5 % erreicht hat: STAG Industrial (WKN: A1C8BH). Was der Real Estate Investment Trust macht und warum er derzeit so attraktiv für mich ist? Das sind Fragen, denen wir auf den Grund gehen wollen.

STAG Industrial: Der REIT mit fast 5 % Dividendenrendite!

Eines vielleicht vorab: STAG Industrial ist ein REIT, der derzeit 4,8 % Dividendenrendite auf die Waage bringt. Sobald wir die 5 vor dem Komma sehen, so kaufe ich eine erste Tranche. Dann glaube ich, dass die fundamentale Bewertung preiswert genug ist.

Aber was macht STAG Industrial denn eigentlich? Nun, natürlich Immobilien kaufen. Aber die Auswahl ist mit Logistik- und Gewerbeimmobilien im Bereich der Logistik und der Industrie sehr clever. Es ist ein Wachstumsmarkt, der weiteres Potenzial beinhaltet. Unter anderem Amazon gehört zu den Mietern. Mit einem relativen Anteil von knapp unter 4 % ist es sogar der größte Mieter. Das zeigt jedoch, dass die Diversifikation unterm Strich sehr groß ist.

Der REIT mit fast 5 % Dividendenrendite besitzt derzeit zudem ein Kurs-FFO-Verhältnis von 13,7, was vergleichsweise moderat bewertet ist. Im letzten Quartal wuchsen die Funds from Operations je Aktie außerdem um 10,2 % im Jahresvergleich. Das zeigt, dass die Bewertung jetzt wirklich attraktiv bis preiswert erscheint. Bei einer quartalsweisen Ausschüttung von ca. 0,37 US-Dollar (aufgerundet) ist das Ausschüttungsverhältnis außerdem eher nachhaltig. Potenzial für weitere Investitionen oder Dividendenwachstum wäre denkbar.

Natürlich ist jetzt auch die Verschuldung relevant. Hier kann STAG Industrial mit einer Gesamtverschuldung von rund 2,5 Mrd. US-Dollar einen interessanten und nicht in Gänze unproblematischen Wert präsentieren. Gemessen an den Funds from Operations je Aktie ist es schließlich der 6-fache Wert, der in den Gesamtverbindlichkeiten steckt. Allerdings bietet das Ausschüttungsverhältnis definitiv die Möglichkeit, dass das Management in Zeiten steigender Zinsen Veränderungen vornehmen kann.

Eine Investition wert!

STAG Industrial ist also der REIT, den ich kaufe, sobald er 5 % Dividendenrendite ausweist. Vielleicht ist es ja nach der Leitzinsentscheidung in den USA der Fall, mal abwarten. Aber ich sehe langfristig orientiert eine solide Qualität, ein mögliches, moderates Wachstum und andere Vorzüge bei dem Real Estate Investment Trust. Mit einer monatlichen Dividende wird der Mix abgerundet, wobei das natürlich kein fundamentaler Grund für diese Aktie ist. Trotzdem: Das Gesamtpaket ist interessant.

Der Artikel Das ist der REIT, den ich mit 5 % Dividendenrendite als Nächstes kaufe! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon und STAG Industrial.

