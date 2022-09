ishares Global Clean Energy ETF: Mit grünem Strom Geld verdienen!

Im aktuellen Makroumfeld sind Investments auf dem US-Aktienmarkt und in Europa wirklich nur mit Vorsicht zu genießen. Hüben wie drüben hat die Inflation den höchsten Stand seit 40 Jahren erreicht. Das verlangt ein konsequentes Handeln der Zentralbanken. Die US-Notenbank verfolgt einen aggressiven Straffungskurs und hat den Leitzins in dieser Woche zum dritten Mal in Folge um 75 Basispunkte angehoben. Und… Hier weiterlesen