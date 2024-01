Mit ioneer wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die technische Analyse der Ioneer-Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) derzeit bei 62,5 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25 für 25 Tage deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

In Bezug auf trendfolgende Indikatoren wird der gleitende Durchschnitt sowohl für den 50- als auch den 200-Tage-Zeitraum betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,37 AUD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 0,135 AUD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,15 AUD, ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Ioneer-Aktie daher auf Basis dieser Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, mit 13 Tagen im grünen Bereich und nur einem Tag mit neutralen Einstellungen. In den letzten Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Ioneer diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Anleger in Bezug auf die Ioneer-Aktie ergibt keine bedeutende Tendenz oder Veränderung in der Stimmungslage. Die Intensität der Diskussionen zeigt ebenfalls keine bedeutende Veränderung. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating für die Ioneer-Aktie.