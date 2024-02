ioneer Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Stimmung unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war auch das Gespräch der Anleger über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Ioneer verstärkt. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Entwicklung des Sentiments und des Buzz um Ioneer kann auch über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden, indem die Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet werden. Dadurch ergeben sich interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher in diesem Punkt eine "Schlecht"-Einstufung für Ioneer.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden, was den sogenannten Relative Strength Index (RSI) ergibt. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt der RSI für Ioneer bei 28,57 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt dagegen an, dass Ioneer weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Ioneer daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt wird hierbei betrachtet, sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Ioneer-Aktie beträgt aktuell 0,27 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,135 AUD liegt, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Ioneer eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt dagegen eine Abweichung von nur +3,85 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Ioneer somit auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.