ioneer Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die technische Analyse der Aktie von Ioneer zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,135 AUD einen Abstand von -64,47 Prozent zum GD200 (0,38 AUD) aufweist. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 0,16 AUD, was zu einem Abstand von -15,63 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Ioneer-Aktie als "Schlecht" basierend auf dem Durchschnitt der letzten 50 und 200 Tage.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ioneer-Aktie liegt bei 64,71, was als "Neutral" eingestuft wird, da weder eine überkaufte noch -verkaufte Situation vorliegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhalten wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt unsere Analyse, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Daher wird die Aktie von Ioneer hier ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, mit sechs Tagen positiver und sieben Tagen negativer Kommunikation. Die Anleger haben sich in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ioneer ausgetauscht. Dadurch ergibt sich eine Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Schlecht".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Ioneer in der technischen Analyse und im Anleger-Sentiment als "Schlecht" eingestuft wird.